"لا أريد قميصك".. طفل يهين لاعبي تشيلسي بلافتة محرجة!

"أريدك فقط أن تقاتل من أجلنا"

لخّص أحد الأطفال من مشجعي تشيلسي أزمة النادي الإنجليزي هذا الموسم، وذلك بلافتة رفعها في وجه لاعبي الفريق، تعبر عن مدى إحباطه من الأداء والنتائج هذا الموسم.

وخسر تشيلسي على يد جاره آرسنال في ديربي لندن بخماسية نظيفة، مساء أمس الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 29 بالبريميرليج.

هذا الفوز رفع رصيد الجانرز للنقطة 77 ليحافظوا على صدارة جدول الترتيب، متفوقين بفارق 3 نقاط على ليفربول؛ صاحب الوصافة، لكن الريدز لم يخض مباراة هذه الجولة بعد، فيما تجمد رصيد البلوز عند النقطة 47 قابعًا في المركز التاسع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة، أظهرت كاميرات البث التلفزيوني أحد الأطفال وهو يرفع لافتة موجهة للاعبي تشيلسي، وعليها عبارة: "لا أريد قميصك، أريدك فقط أن تقاتل من أجلنا".

يشار إلى أن تشيلسي سقط أمام مانشستر سيتي الأسبوع الماضي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وفقد أي فرصة في التتويج بلقب هذا الموسم.