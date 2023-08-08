"لا أريد رؤية محمد صلاح في دوري روشن" .. ستيفن جيرارد يفجرها في وجه مسؤولي السعودية

هناك ما هو أهم من دوري روشن السعودي في عين ستيفن جيرارد، حتى وإن أصبح عمله في المملكة!

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بينما يتطلع نادي الاتحاد السعودي لضم المصري محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حثه ستيفن جيرارد؛ نجم الريدز السابق والمدير الفني الحالي للاتفاق السعودي، لعدم الموافقة على العروض السعودية.

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صحيفة "الرياضية" السعودية كانت قد أكدت الأيام الماضية تقديم النادي الجداوي عرضًا لمو بلغت قيمته 180 مليون يورو لمدة موسمين، فيما حسم وكيله رامي عباس، الجدل بشكل رسمي، نافيًا عزمه اتخاذ خطوة الرحيل عن الريدز حاليًا.

وأمام السعي السعودي وبسؤال جيرارد عن إمكانية تدخله لإقناع الجناح المصري للانتقال لدوري روشن، قال المدير الفني للاتفاق، خلال تصريحاته لبرنامج "صدى الملاعب": "لا أريد رؤية محمد صلاح في الدوري السعودي، صلاح هو لاعبي المفضل، وأنا أحب فريقي ليفربول كثيرًا".

وأضاف: "بعدما يحرز لقب الدوري مرات عدة ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول، عندها ربما سنضعه ضمن اعتباراتنا للتعاقد معه".

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على جانب آخر، انتقل جيرارد للحديث عن أهدافه في تجربته السعودية الحالية، موضحًا: "الاتفاق احتل المركز السابع في الموسم الماضي، علينا أن نكون واقعيين، ولا أعتقد من الواقعية أن نقفز مرة واحدة ونحقق اللقب مثلًا، نحن في مرحلة إعداد وبناء، نهدف للتحسن بشكل يومي، وتطوير الفريق داخل الملعب وخارجه، هذا هو توجهنا في رحلتنا هذه".

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