"لا أريد أن ينتهي بي الأمر في المستشفى" .. زوجة فالفيردي تكشف طريقة الاحتفال بهزيمة مانشستر سيتي!

يجب على النجم الأوروجوياني الوفاء بوعده

محادثة طريفة جمعت بين فيديريكو فالفيردي وزوجته مينا بونينو، قررت الأخيرة مشاركتها مع الجماهير بعد تأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال نجح في عبور مانشستر سيتي بدور الثمانية عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة 4/3، بعد التعادل في الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو 3/3 وبملعب الاتحاد 1/1.

زوجة فالفيردي الذي كان أحد أهم نجوم المباراة، نشرت محادثة جمعتها بالنجم الأوروجوياني قبل اللقاء الذي أقيم على ملعب الاتحاد، حيث وعدها خلالها لاعب ريال مدريد بعمل وجبة هامبرجر لها في حالة التأهل.

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وقال فالفيردي لزوجته في المحادثة:"أنا أحبك كثيرًا، غدًا سأطبخ لك هامبرجر هائلًا، سنتأهل، وبعدها سأفي بوعدي".

وردت عليه مينا بونينو:"أعدك بأنني سآكل ثلاث شطائر هامبرجر لو نجحتم في الفوز، ولكني لا أريد أن ينتهي بي الأمر في المستشفى، أنا أحبك كثيرًا، أراك بعد المباراة".

ويبدو أن فالفيردي سيقوم بالوفاء بوعده تجاه زوجته، حيث قال لها إنه لو تأهل فريقه سيكون عليها نشر صور الشواء احتفالًا بالتأهل على حساب بطل الثلاثية.

جدير بالذكر أن ريال أمامه مهمة أخرى صعبة يوم الأحد القادم، عندما يلعب أمام برشلونة في الكلاسيكو، في إطار الجولة 32 من الدوري الإسباني.