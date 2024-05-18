"لا أريد أن أكون غير محترم" .. رياض محرز يرد على حاجة الأهلي للاعبين جدد!

محرز يرد على شائعة مشكلته مع يايسله

SHAHID

أكد الجزائري رياض محرز نجم النادي الأهلي، على أن فريقه قدم موسم جيد، وحصل على المركز الثالث الذي يستحقه، مُشيرًا إلى أن الأمر لم يكن سهلًا على الإطلاق.

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وحسم الأهلي المركز الثالث بشكل رسمي في بطولة دوري روشن السعودي، بعد فوزه على أبها بخماسية مقابل هدف واحد، بالجولة 32، ليضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس السوبر السعودي.

وقال محرز خلال تصريحات للصحفيين نقلتها "الشرق الأوسط: "أعتقد أن الموسم كان جيدًا، وحصلنا على المكان الذي نستحقه وهو المركز الثالث، ولا أعتقد أننا هذا الموسم جيدين بالقدر الكافي للمنافسة على اللقب مع فريقي القمة".

وأضاف: "أعتقد أننا قدمنا عمل جيد للحفاظ على المركز الثالث، والأمر لم يكن سهلًا، والموسم المقبل إن شاء الله سيكون أفضل".

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وعن وجود مشكلة بينه وبين مدربه ماتياس يايسله بسبب التأخر عن التدريبات قبل مواجهة الأهلي ضد الرياض، قال محرز: "ما هذا السؤال؟ من فضلك ماذا تعتقد أنني سأقول؟ نعم لقد تأخرت في التدريب، حتى إذا تأخرت فالأمر بيننا، ولكن لم أسمع هذه القصة أبدًا".

وبعد سؤاله عن حاجة الأهلي للاعبين جدد الموسم المقبل، رد رياض قائلًا: "لا أستطيع الخوض في احتياجات الأهلي من لاعبين الموسم القادم، لا أريد أن أكون غير محترم مع للفريق، وأعتقد أننا نمتلك فريق جيد، ونحن بحاجة فقط إلى القيام بعمل جيد الموسم المقبل".

واختتم رياض محرز تصريحاته معبرًا عن سعادته للتأهل إلى البطولة القارية، حيث قال: "سعداء بالتأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل سنبلي بلاء حسنًا وسنفوز باللقب".

SHAHID