"لا أريد أن أقارن به".. يامال يكشف سبب تأخر ظهور صورته مع ميسي!

الإسباني الأعسر يعرف ما معنى مقارنته بالأسطورة..

ذكر لامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا التفاصيل المتعلقة بالصورة التي جمعته بالأرجنتيني ليونيل ميسي، والتي نشرها والده عبر "إنستجرام" خلال الأيام الماضية.

وقال يامال إن هناك أسبابًا وراء عدم ظهور الصورة التي جمعته بليونيل ميسي بينما كان رضيعًا، وعدم خروجها للنور إلا الأيام القليلة الماضية.

وتحدث يامال في حواره لصحيفة "جيجانتيس": "لقد قام والدي بالاحتفاظ بتلك الصورة ولم نسلط الضوء عليها أبدًا، لأننا لم نرغب في دخول مقارنة مع ميسي".

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وأشاف: "لا أحد ينزعج من مقارنته بأفضل لاعب في التاريخ، لكن هذه الأشياء قد لا تكون جيدة لك لأنك لن تكون مثله أبدًا".

وأضاف اللاعب الذي يستعد لخوض نهائي كأس أمم أوروبا 2024 ضد إنجلترا أيضًا أنه لم يتحدث أبدًا مع الأرجنتيني، لكنه يأمل للقيام بذلك في مرحلة ما.