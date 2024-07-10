"لا أريد أكثر من تسجيل 3 أهداف في المباراة" هاري كين لا يكترث للانتقادات!

المنتخب الإنجليزي على أعتاب النهائي..

لا يكترث مهاجم إنجلترا الأول هاري كين كثيرًا بالانتقادات التي توجه له، قائلًا إنها "باتت شيئًا اساسيًا يتعرض له كل بطولة".

في حواره مع صحيفة "التليجراف" البريطانية، قال كين: "إذا نظرت إلى البطولات الكبرى الأخيرة، كانت هناك دائمًا علامات استفهام في مرحلة ما حول لياقتي أو مستواي. أعتقد أن هذا جزء لا يتجزأ من اللعبة، أقول دائمًا إنني أريد أن أسجل في كل مباراة وأريد أن أحاول مساعدة الفريق في كل مباراة من هذا المنطلق".

وأضاف: "دوري يشمل الكثير من العمل الدفاعي، والكثير من العمل بدون الكرة، والكثير من العمل كقائد، لذلك بالطبع لكل شخص الحق في إبداء رأيه، وأنا أعلم أن الجميع يريدونني أن أسجل ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة وأنا أيضًا أريد ذلك، لكن الأمور لا تسير هكذا دائمًا".

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ويعتقد كين أن الانتقادات غالبا ما تأتي من أولئك الذين قد لا يدركون بشكل كامل تعقيدات دوره على أرض الملعب، علاوة على ذلك، فقد واجه مشاكل بشأن لياقته البدنية، بعد تعرضه لإصابة في الظهر نهاية الموسم مع بايرن ميونخ.

وقال عن ذلك: "ربما في بعض الأحيان عندما لا أسجل، يذهب الكل إلى اللياقة البدنية، أنا عملت بشكل جيد قبل البطولة وشعرت أنني أصبحت أفضل وأكثر حدة، الأمر يتعلق فقط بالأداء داخل الملعب".

وعن مباراة هولندا في نصف نهائي يورو 2024 تحديدًا قال: "أمامنا مباراة نصف النهائي وبالطبع لا أحب شيئًا أكثر من تسجيل هدفين والوصول إلى النهائي. لذلك هذا ما أحاول القيام به، كما أفعل دائمًا عندما أتحدث على أرض الملعب".

ويلتقي المنتخبان الإنجليزي والهولندي اليوم في نصف نهائي يورو 2024، والفائز منهما سيضرب موعدًا مع إسبانيا في نهائي البطولة المقرر يوم 14 يوليو 2024.