"لا أريد الحديث!".. مدرب ميسي يزيد التكهنات حول إصابته!

إصابة "البولجا" تثير الجدل..

بعد مرور 72 ساعة من تتويج الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا 2024 للمرة الثانية على التوالي والسادسة عشرة في تاريخ التانجو، يظل ملف إصابة ليونيل ميسي الأكثر إثارة في الوقت الراهن.

كان على المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو الحديث عن إصابة لاعبه في إنتر ميامي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد تورونتو في الجولة 24 من الدوري الأمريكي.

وقال مارتينو: "كما تعلمون، لقد صدر التقرير الطبي للنادي بشأن إصابة ليو، وهذه هي المعلومات المتوافرة في الوقت الحالي".

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وأضاف: "سيتم تقييم حالته أسبوعًا بعد أسبوع، وسنرى كيف تسير عمليه تعافيه دون التعرض لأي مخاطر، ولا أريد أي نوع من التكهنات لأن الأطباء يتعاملون مع الأمر".

وأردف: "لن يكون بالنسبة لي مناسبًا أن أتكهن بأي شيء يخص حالته الطبية، ولن أستطيع قول أي شيء، فقط التقرير الطبي للنادي هو ما يحسم الأمر وقد صدر بالفعل".