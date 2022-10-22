"لا أريد الارتباط بفريق يديره مهرج لا يحترم الزعيم رونالدو"

مساندة للنجم البرتغالي من أسطورة إنجليزية

وقع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في موقف محرج، بسبب أسطورة الكريكيت كيفن بيترسن والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق.

رونالدو تم استبعاده مؤخرًا من مواجهة مانشستر ضد تشيلسي، بسبب خروجه قبل صافرة النهاية أمام توتنهام ورفضه الدخول في الدقائق الأخيرة من المباراة.

مانشستر قام بوضع صورة لبيترسن على موقع "إنستجرام" وعلق عليها:"لقد رحبنا بأساطير الكريكيت ولعبنا في أماكن شهيرة والتقينا بالعديد من الأبطال على مر السنين".

ومع ذلك رد قائد منتخب إنجلترا السابق:"أرجو منكم إزالة صورتي فورًا، لا أريد الارتباط بفريق يديره مهرج لا يحترم أعظم لاعب كرة قدم في عصرنا".

وأضاف:"كريستيانو رونالدو هو الزعيم، هذا المهرج الذي لن يتذكره أحد أبدًا بحاجة لأن يستيقظ".

وقام الحساب الرسمي للشياطين الحمر بإزالة الصورة استجابة لطلب أسطورة الكريكيت الشهير، الذي قرر مساندة النجم البرتغالي في معركته مع تين هاج.