“لا أرى من القناع، وعائلتي تخاف” .. سون يروي معاناته!

متى سيتخلى سون هيونج مين عن قناع الوجه؟

كشف هيونج مين سون نجم توتنهام أنه لا يرى الكرة بشكل جيد أثناء اللعب مرتديًا قناعًا واقيًا، وبالرغم من ذلك صرح أنه لا يزال يرتديها بسبب قلق والديه عليه.

سون سجل هدفًا في انتصار توتنهام على كريستال بالاس 4-0 مساء الأربعاء الماضي بالجولة ال18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وخلع الكوري الجنوبي قناعه أثناء احتفاله بهدفه - الذي وصفه بأنه ثقل على كتفيه - بعد أن تخلص منه تمامًا لمدة 20 دقيقة من الهزيمة أمام أستون فيلا في المباراة السابقة في يوم رأس السنة الجديدة.

ويلعب سون مرتديًا القناع منذ الجراحة لكسر حول محجر عينه قبل كأس العالم 2022، وكشف أن أسرته وأصدقائه قلقون من خطر تعرضه لضربة أخرى في وجهه.

قال سون لـصحيفة "إيفينينج ستاندرد" البريطانية: "من الواضح أن الأمر يختلف عما يحدث عندما ألعب بدون القناع، نظري لا يزال على ما يرام ولكن عندما تأتي الكرة إلي يكون الأمر مزعجًا في بعض الأحيان، لأنني لا أستطيع رؤية الكرة بسبب القناع إنه لا يزعجني حقًا، لكنه ليس الأفضل".

وأضاف:"ضد فيلا كنت محبطًا حقًا لأنني تلقيت الكرة وفجأة فقدتها، لأنني لم أستطع رؤيتها كنت غاضبا فقط إذا كنت وحدي من الواضح أنني كنت سألعب بدون القناع، لكن والدي وعائلتي وأصدقائي الذين يشاهدونني في كوريا الجنوبية جميعهم قلقون من الواضح أنها مخاطرة إذا ضربني أحدهم مرة أخرى".

وأتم: "لم يقل والدي أنه يجب علي ارتداء القناع أو أي شيء آخر، لكننا كنا نتناول العشاء بعد مباراة فيلا وقال: "أممم، ماذا حدث للقناع؟ من الواضح أنهم قلقون وكذلك قال الفيزيائيون والأطباء بعد مباراة فيلا "هذا قرارك، لكننا ننصحك بضرورة ارتداء القناع"، لأن الخطر لا يزال مرتفعًا، لأنه لم يمر سوى سبعة أسابيع على العملية".