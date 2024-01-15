لا أرقام مبابي نفعته ولا ثلاثية هالاند شفعت له .. ميسي يفوز بجائزة "ذا بيست" للأفضل في العالم

بلال محمد
Lionel Messi The Best FIFA 2022Getty
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للعام الثاني على التوالي ميسي يحصل على جائزة "ذا بيست" للأفضل في العالم...

حقق ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، جائزة "ذا بيست" للأفضل في العالم، بعد منافسة مع الثنائي إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، وكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وانفرد البرغوث الأرجنتيني، بقائمة أكثر اللاعبين حصولًا على الجائزة، وفض الاشتباك مع الثنائي كريستيانو رونالدو، وروبرت ليفاندوفسكي، بعدما حقق ميسي الجائزة للمرة الثالثة في تاريخه.

وتغلب ميسي، في سباق الحصول على الجائزة، على هالاند مهاجم مانشستر سيتي، الذي حقق مع فريقه الثلاثية التاريخية الموسم الماضي، والفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

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كما تفوق ميسي، على كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والذي حطم العديد من الأرقام التاريخية، وانفرد بصدارة هدافي فريقه، وحقق معهم الدوري الفرنسي الموسم المنصرم.

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