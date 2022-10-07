لا أحد يريده .. مانشستر يونايتد يثق في بقاء رونالدو في يناير!

يبدو أن البرتغالي لا يملك الكثير من الحلول في سوق الانتقالات.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن ثقة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في استمرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوفه على الأقل حتى نهاية الموسم الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN" والتي أكدت أن مصير النجم البرتغالي لن يكون بالرحيل في شهر يناير المقبل تحت أي ظرف من الظروف، أو على الأقل ذلك ما تظنه إدارة مانشستر يونايتد.

وترى إدارة الشياطين الحمر أن غياب العروض وعدم وجود فرق قادرة على ضم رونالدو أو مهتمة بذلك في الوقت الحالي يصب في صالحهم بشكل كبير.

وكان رونالدو قد تقدم بطلب للرحيل عن صفوف الشياطين الحمر في سوق الانتقالات الصيفية الماضي قبل أن يرفض الفريق الإنجليزي طلبه.

وأكدت تقارير صحفية أن فشل انتقال رونالدو في الصيف الماضي يعود في الأساس إلى عدم وجود عروض حقيقية أو اهتمام من الأندية به.

ويمر رونالدو بفترة صعبة للغاية رفقة الشياطين الحمر، حيث لم يلعب سوى لقاء واحد بصفة أساسية في الدوري الإنجليزي ولم يسجل سوى هدف وحيد من ركلة جزاء وجاء في الدوري الأوروبي.

جدير بالذكر أن رونالدو يستمر تعاقده رفقة مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الجاري، أي يستطيع الرحيل مجانًا في الصيف القادم لأي فريق يريد.