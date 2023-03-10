"لا أثق في ماركو فيراتي حتى داخل فريق ابني!!"

الدولي الإيطالي يثير الاستهجان

في إيطاليا لم يكن الإعلام منعزلًا عن مغادرة باريس سان جيرمان مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، ببساطه لأن ماركو فيراتي كان اسمًا مهمًا في هذا الإقصاء.

فبراتي وجهت له انتقادات كبيرة بسبب تسببه في الهدفين اللذين سجلهما بايرن ميونخ وتقديمه أداء سيئًا للغاية خصوصًا في مباراة العودة.

دانيال ريولو، الصحفي في راديو مونت كارلو، قال إن فيراتي عليه أن يعود إلى فريقه الأول بيسكارا "حيث يمكنه أن يتناول الكباب ويجلس إلى جوار البحر ولا يزعج أي أحد مجددًا".

وأضاف: "إنه لاعب غير جيد لا استطيع أن أثق فيه، أو أختراه في الفريق الذي يلعب فيه ابني!".

من جانبه، رد نادي بيسكارا الذي بدأ فيه فيراتي مسيرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يبدي اهتمامًا كبيرًا بهذه الانتقادات، مشيرا إلى أن عودة ابنه إليه ليست بالأمر المستهجن.

وقال بيسكارا في تغريدة عبر تويتر: "ليس لدينا أي شيء ضد ذلك، على العكس، التمارين القوية، المباريات، طبقين من الأروستيكيني، والكثير من البحر!".