لا آسيوية قبل "كمال" النصر .. أخطاء كاسترو البدائية أمام ضمك يُنقذها القدر!

هل يتمكن كاسترو من الوصول إلى مرحلة "الكمال" مع النصر؟

SHAHID

نعم حقق النصر الفوز على ضمك، ولكن ترك وراء هذا الفوز الكثير من علامات الاستفهام، تؤكد على أن العالمي لم يصل حتى الآن إلى مرحلة الكمال، وأمام مدربه لويس كاسترو الكثير من العمل الفترة القادمة.

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النصر قلب الطاولة على ضمك وحقق الفوز أمامه بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ونجح نجوم النصر ببراعة وبخبرتهم في إخفاء الأزمات التي عانى منها العالمي في مباراته أمام ضمك، وذلك بتحقيق الأهم وهو النقاط الثلاث، ولكن هناك بعض الأمور التي يجب أن نتحدث عنها..

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أخطاء بدائية في الدفاع!

خلال الفترة الأخيرة حاول كاسترو أن يعتمد على مصيدة التسلل من أجل مواجهة خصومه، وفي كل مرة يفشل فيها، ليُصلح هذا الأمر سريعًا ويتحسن أداء فريقه دفاعيًا، وهذا ما حدث أمام ضمك.

حتى الآن لم ينسجم ثنائي الدفاع عبد الإله العمري وإيمريك لابورت في قلب دفاع النصر، مما جعل مهاجمي المنافسين استغلال هذا الأمر للعب كرات طولية عميقة خلفهم.

هذا ما شاهدناه في هدف ضمك، بعدما لعب نيكولاي ستناشيو كرة عميقة خلف دفاع النصر المتقدم الذي كان يلعب على مصيدة التسلل، لينطلق كيفين نكودو بسرعته وينفرد بحارس النصر ويضع الكرة في المرمى.

لا نعلم لماذا يُصر كاسترو على تطبيق مصيدة التسلل في مبارياته، وفي كل مباراة يتدارك هذا الخطأ ويبدأ في منح لاعبيه بعدم الاعتماد على تلك الطريقة وتغييرها من أجل غلق المساحات على المنافسين.

ولكن إذا كان كاسترو يُريد أن يُنفذ هذه الطريقة، فأمامه عمل كبير حتى يتعود لاعبوه على اللعب بمصيدة التسلل، وعليه ألا يتسرع في تطبيقها الآن.

القدر كان رحيمًا بالنصر وكاسترو

لولا أن سجل البرازيلي أندرسون تاليسكا والبرتغالي كريستيانو رونالدو بالترتيب هدفي انتصار النصر، عن طريق ركلتي الجزاء، لكان الفريق واجهه الكثير من الصعوبات التي كانت قد تجعل العالمي لا يحصل على نقاط المباراة كاملة.

النصر فاز بالمباراة، ولكن على كاسترو إعادة حساباته التكتيكية من جديد، حتى لا يواجه صعوبات في المباريات المقبلة، خاصة وأن مدربي الفرق المنافسة في دوري روشن، يدرسون كل كبيرة وصغيرة في النصر حينما يلعبون أمامه.

لولا تعاطف القدر والتوفيق مع النصر في تسجيل هدفين من كرات ثابتة، كان سيكون الهجوم على كاسترو من جمهور النصر كبير للغاية، وسيبدأ المدرب البرتغالي في الدخول في أزمات كثيرة الفترة المقبلة.

وواصل التوفيق تعاطفه مع النصر، خاصة في الثلث الأخير من المباراة، حينما استحوذ ضمك على الكرة، وهدد مرمى العالمي في أكثر من مناسبة، ولكن أهدر لاعبوه فرصًا كادت أن تحرم النصر من نقاط المباراة كاملة.

كان من الممكن أن يتدخل كاسترو ويُخرج رونالدو أو تاليسكا أو ماني، ويدفع بلاعب وسط يستطيع أن يُغلق المساحات أكثر أمام لاعبي ضمك، ولكنه لم يفعل وأصر على طريقته!

الآسيوية على الأبواب

ويرتبط النصر بمواجهة قوية يوم الثلاثاء المقبل أمام الدحيل القطري، في بطولة دوري أبطال آسيا، فالمباريات القارية معروف عنها قوتها، ويجب تفادي الوقوع في الأخطاء.

وعلى كاسترو خلال الأيام القادمة أن يكون تركيزه في حل وعلاج الثغرات التي ظهرت في الفريق خلال مباراة ضمك، من أجل مواصلة النتائج الطيبة في دوري أبطال آسيا.

الآسيوية هي البطولة التي طالما انتظرتها جماهير النصر، وسيكون كاسترو على موعد مع مواجهة صعبة أمام الدحيل، فهل يتمكن من تفادي الأخطاء التي وقع فيها أمام ضمك، أم يستغل الفريق القطري تلك الثغرات؟

SHAHID