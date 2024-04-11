"لا النصر ولا ريال مدريد".. نجم برشلونة يخطط لخطف مودريتش في الصيف

محطة غريبة تنتظر نجم ريال مدريد في الموسم المقبل..

أصبح الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط فريق الكرة بنادي ريال مدريد، في مفترق طرق بين عدد من العروض التي تنتظر رحيله عن قلعة الملكي في فترة الميركاتو الصيفي.

النجم الكرواتي حامل الكرة الذهبية في 2018، قد دخل الفترة الحرة في عقده مع ريال مدريد، الذي ينتهي في يونيو المقبل، فيما أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، أن اللاعب يفكر في موسمه الحالي فقط مع الملكي، دون الحديث عن مستقبل اللاعب.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن الوجهة المقبلة للوكا مودريتش، لن تكون في الدوري السعودي، بعد ارتباط اسمه بالنصر، أو الأمريكي، أو حتى العودة إلى دينامو زغرب الكرواتي.

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ويحلم التركي أردا توران، نجم برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق، والذي يتولى تدريب فريق أيوب سبور، بالحصول على توقيع مودريتش، خاصة وأن الفريق يستعد للمشاركة في دوري السوبر التركي، للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح النادي على استعداد لتقديم عرض مغرٍ إلى النجم الكرواتي.

وانتقل لوكا مودريتش إلى صفوف ريال مدريد في 2012، قادمًا من توتنهام الإنجليزي، وشارك اللاعب بقميص العملاق المدريدي في 523 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها 39 هدفًا وصنع 84 تمريرة حاسمة، كما قاد الريال للتتويج بالعديد من الألقاب، بين الفوز بكأس دوري أبطال أوروبا 5 مرات، وحصد لقب الدوري الإسباني 3 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرتين، وكأس السوبر الأوروبي 4 مرات، وكأس العالم للأندية 5 مرات.