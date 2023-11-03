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"لا للعروض العالمية" .. النصر يقرر حماية لاعبيه بطريقته

أحمد فرهود
Al Nassr - Cristiano RonaldoGOAL AR
النصردوري روشن السعوديمباريات ودية

قرار حاسم من نادي النصر في العروض العالمية

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اتخذ نادي النصر السعودي، قرارًا حاسمًا، بشأن عدد من العروض الدولية، التي تلقاها خلال الفترة القليلة الماضية؛ بالتزامن مع المنافسة الشرسة على كافة البطولات.

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النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، مع تصدر مجموعته الآسيوية، والتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا للإعلامي الرياضي علي الحربي، مساء اليوم الجمعة، رفض النصر، المشاركة في بطولة دولية، تضم كبار أندية العالم.

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الحربي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن النصراويين رفضوا كذلك، جميع العروض المقدمة إليهم؛ لخوض مباريات ودية أمام أندية أوروبية كبيرة.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن الفريق النصراوي، يعيش زحمة مباريات هائلة، في المسابقات الرسمية، ولا يريد ضغط اللاعبين، بشكل أكبر.

جدير بالذكر أن النصر، سيستضيف مساء غدٍ السبت، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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