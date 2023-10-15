لا السعودية ولا برشلونة .. ميسي إلى الصين في التوقف الأمريكي!

نادي إنتر ميامي يعلنها رسميًا.

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تكاثرت الأخبار في الأيام الماضية حول موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق وإنتر ميامي الحالي من فريقه الذي سيدخل في فترة راحة كبيرة.

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حيث أكدت تقارير صحفية عديدة أنه سينتقل لدوري روشن السعودي، فيما أفادت تقارير أخرى أنه سيعود إلى برشلونة في فترة التوقف الطويلة التي سيأخذها على سبيل الإعارة.

لكن إنتر ميامي أعلن بشكل رسمي عن جولة خارجية لأول مرة في تاريخه، وبكل تأكيد لن يستغنى الفريق عن أهم نجومه في تلك الجولة.

وأوضح النادي أنه سيخوض مباراتين في جولته الصينية التي ستكون في شهر نوفمبر القادم ضد كينجداو وشانجدو رونجتشانج في الخامس والسابع من الشهر.

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جدير بالذكر أن إنتر ميامي كان قد فشل بشكل رسمي في الصعود إلى نهائيات الدوري الأمريكي، مما يعني أنه لن يخوض أي مباريات رسمية بعد انتهاء لقاءاته المتبقية إلا في يناير القادم.

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