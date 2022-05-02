لا إعادة لمصر وعقوبات بحقها والسنغال والجزائر والمغرب بعد أحداث المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن عقوبات بحق عدة منتخبات على إثر الأحداث التي شهدتها الجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم 2022.

وتقدمت مصر والجزائر بطلبات لإعادة مباراتي السنغال والكاميرون بسبب الأحداث التي صاحبت لقاء العودة مع السنغال، والاحتجاجات على أداء التحكيم في لقاء الإياب في الجزائر.

ما هي قرارات فيفا بخصوص الأحداث الخاصة بتصفيات المونديال؟

وأصدر الاتحاد الدولي قائمة بالعقوبات الموقعة من قبل لجنة الانضباط، حيث غرمت الجزائر غرامة 3 آلاف فرانك سويسري بسبب المقذوفات على أرض الملعب واستخدام ألعاب نارية، نفس السبب الذي عوقبت على إثره المغرب بغرامة 30 ألف فرانك.

وتعرض المنتخب المصري لغرامة قدرها 6 آلاف فرانك بسبب سوء السلوك من أفراد فريقه، بينما غُرمت السنغال 175 ألف فرانك بسبب استخدام الليزر والفشل في فرض الأمن في لقاء العودة، كما ستلعب مباراة بدون حضور جمهوري كعقاب.

وشهدت قائمة العقوبات أيضاً عدة منتخبات حول العالم مثل الأرجنتين، أوروجواي، بيرو، وفنزويلا عن أمريكا الجنوبية، وويلز والسويد من أوروبا كذلك، بالإضافة لغرامات بحق سوريا ولبنان، الأخيرة التي عوقبت بمباراة بدون جمهور وغرامة 100 ألف فرانك بسبب غياب الأمن واقتحام الجمهور الملعب.

ما هو مصير مباراة الجزائر والكاميرون من الإعادة؟

نقلت جريدة الشروق الجزائرية عن موقع "وين وين" القطري خبراً بأن فيفا لم يحسم بعد مصير شكوى الجزائر بخصوص التحكيم في مباراة الكاميرون بالإياب.

وقال التقرير إن الرد النهائي سيأتي في الفترة من 15 إلى 30 مايو الحالي بعد أن كان يفترض أن يصدر القرار في 15 أبريل الفائت.

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