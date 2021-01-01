"لا استمع لهم" .. برونو فيرنانديش يرد على تصريحات كلوب

برونو فيرنانديش نجم فريق مانشستر يونايتد يرفض الاهتمام بالانتقادات حول ركلات الجزاء التي يحصل عليها الشياطين الحمر.

أكد برونو فيرنانديش نجم فريق مانشستر يونايتد إنه لا يهتم للأحاديث التي تقال حول سجله في ركلات الجزاء رفقة الشياطين الحمر.

جاء هذا بعد ساعات من تصريحات يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عنه، قبل مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي مساء الأحد.

وقال فيرنانديش: "أنا لا أستمع لتلك الانتقادات ولا أهتم، حقًا، دائمًا ما يكون هناك أشخاص يقولون نفس الكلمات لكنني بالفعل لا أركز على ما يقولونه".

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وأضاف: "لعبت في البرتغال، وعندما تلعب لأحد أندية سبورتينج لشبونة وبنفيكا وبورتو دائمًا ما تستمع لمثل تلك الأشياء، بعض الأحيان يكون الغرض منها الضغط على التحكيم وفي أحيان أخرى يكون السبب الرغبة في إحداث بعض الضجة".

وأكمل: "بالنسبة لي الشيء الأساسي هو القيام بعملي عندما نحصل على ركلة جزاء، لقد رأيت في الأخبار أن ستيرلينج أهدر آخر ثلاث ركلات، هذا يظهر أن هذا العمل ليس سهلًا، نفس الأمر من الممكن أن يحدث لي".

وأردف عن لقاء ليفربول: "بكل تأكيد أريد تحقيق الفوز عليهم، هم واحد من أفضل الفرق ولم يخسروا على ملعبهم منذ سنوات، لكننا سنحاول أن نقوم بأفضل ما لدينا".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة قبل مواجهة ليفربول الحاسمة.