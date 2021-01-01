"لا أهتم لرحيل بوجبا، جريليش أفضل لمانشستر يونايتد"

نجم مانشستر يونايتد التاريخي يؤكد أن رحيل بول بوجبا لن يؤثر في النادي طالما ضموا جاك جريليش.

أكد ريو فيرديناند نجم دفاع مانشستر يونايتد المعتزل أن رحيل بول بوجبا أو استمراره في صفوف الفريق لن يكون مؤثرًا بالنسبة له.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب"، وأكد خلالها أن ضم جاك جريليش سيكون أفضل بالنسبة له.

وقال فيرديناند: "لا أهتم ببقاء بول بوجبا أو رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد، فجاك جريليش أفضل بالنسبة لي".

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وأضاف: "لقد عرفته منذ أن كان مراهقًا وجاء لمطعمي ومنحته هو ووالده تذاكر لإحدى المباريات، هو شخص رائع وعائلته مذهلة".

وأردف: "هو دائمًا جائع ومتعطش للمزيد، وخلف الأبواب المغلق يتدرب بشكل جدي ومستمر ويركز في كافة التفاصيل ويعطيها اهتمامه".

وأكمل: "هو من نفس نوعية بابلو إيمار ورونالدينيو وليونيل ميسي، لا أقول إنه في مستواهم بعد لكن أسلوبه في اللعب يشبه لهم".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد كان قد ارتبط بجريليش في أكثر من مناسبة في ظل التألق المستمر لنجم أستون فيلا مع فريقه.