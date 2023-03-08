لإنهاء أزمته المالية؟ برشلونة يخطط لمبيعات بـ300 مليون يورو في الصيف المقبل

برشلونة يخطط لجني مبلغ كبير من بيع اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية..

يخطط نادي برشلونة الإسباني لجني 300 مليون يورو عبر بيع ما يصل إلى ستة لاعبين زائدين عن حاجة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المعلوم أن برشلونة يعاني من تضخم في كتلة الرواتب وميزانية اللعب المالي النظيف، وبالتالي فإن "البلوجرانا" مجبر في كل الأحوال على بيع عدد من لاعبيه من أجل القيام بالتعاقدات المرغوبة وأيضًا تسجيل عقود اللاعبين الجدد.

اللاعبون الستة المرشحين للخروج هم فرينكي دي يونج، وإريك جارسيا، ورافينيا، وفيران توريس، وأنسو فاتي، وفرانك كيسييه.

ورغم أن برشلونة لا يفكر جديًا في بيع دي يونج، إلا أن قيمة اللاعب التي قد تصل إلى 90 مليون يورو قد تكون حلًا مثاليًا ليتخلص النادي من أحد أعلى اللاعبين أجرًا في صفوفه.

وعلى جانب آخر، فإن قيمة إريك جارسيا تقدر بحوالي 20 مليون يورو، وخروجه أقرب من أي وقت مضى، بعد تراجع ترتيبه بين مدافعي برشلونة.

أما فرانك كيسييه، فإن برشلونة يخطط لبيعه بحوالي 35 مليون يورو وهو نفس المبلغ الذي يخطط النادي لجنيه من بيع فيران ترويس، وفيما يخص أنسو فاتي فلن يسمح "البلوجرانا" برحيله بأقل من 60 مليون يورو، على الرغم من أنه يعد أحد اللاعبين الذين كان برشلونة يعول عليهم للمستقبل.

وإلى جانب السداسي السابق، فإن هناك عددًا من اللاعبين غير القابلين للمس ولن يسمح النادي بالتفريط فيهم مهما كان الثمن، مثل بيدري، وجافي، وروبرت ليفاندوفسكي، وجول كوندي، ورونالد أراوخو، وأليخاندرو بالدي.