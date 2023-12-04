لإنهاء الجدل التحكيمي .. شريحة إلكترونية داخل كرة اليورو تحسم كل شيء!

هل يتم استبدال الحكام قريبًا بأجهزة الحاسب الآلي؟!

مع زيادة معدلات الخطأ البشري في قرارات الحكام خلال العقود الماضية ظهرت تقنية الفيديو حتى يتم العودة لها في القرارات المصيرية مثل ركلات الجزاء والأهداف غير الصحيح.

لكن بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز" فذلك لم يكن كافيًا من أجل تقليل هامش الخطأ في كرة القدم من قبل عنصر الحكام، وسيتم الاستعانة بالمزيد من التكنولوجيا لمساعدتهم.

الصحيفة أكدت أن ذلك سيحدث خلال مباريات كأس الأمم الأوروبية التي تقام في ألمانيا بالصيف المقبل، حيث سيتم الاستعانة بشريحة إلكترونية خاصة داخل كرات البطولة.

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وبحسب الصحيفة فتلك الشريحة ستحدد للحكام الوقت الذي تغادر فيه الكرة قدم اللاعب قبل أن تصل لزميله لحسم مواقف تسلل عديدة، كما ستساعد تلك الشريحة في رسم صورة إلكترونية لدى حكام الفيديو لتحدد المكان الذي لمست فيه الكرة أي لاعب، حال كان هناك شكًا في ركلة جزاء من لمسة يد أو أمر مماثل.

جدير بالذكر أن كأس الأمم الأوروبية المقبلة ستقام بين الـ 14 من يونيو في العام المقبل والـ 14 من يوليو، على عشر ملاعب في عشر مدن مضيفة.