لإصلاح ما أفسده كريستوف جالتييه .. باريس سان جيرمان يتفاوض مع رجل دوري الأبطال!

أيام كريستوف جالتييه باتت معدودة في باريس سان جيرمان، والنادي يبحث بالفعل عن بديل..

يبحث نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالفعل عن مدرب جديد ليحل محل كريستوف جالتييه المدير الفني الحالي لفريق العاصمة الفرنسية، بعد موسم واحد فقط قضاه في تدريب الفريق.

شبكة "RMC Sport" الفرنسية كشفت أنه تم طرح العديد من الأسماء على طاولة باريس سان جيرمان لخلافة جالتييه، لكن قلة من المدربين تم الاتصال بهم رسميًا بشكل مباشر أو غير مباشر.

المصدر نفسه كشف أن لويس كامبوس، المدير الرياضي في باريس سان جيرمان، تواصل مع وكيل البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي حول التعاقد معه في الصيف، وأبدى مدرب "الجيالوروسي" اهتمامًا بتدريب الفريق الباريسي.

لكن على جانب آخر، فإن حاشية مورينيو نفت تمامًا وجود أي اتصال مباشر بين المدرب ولويس كامبوس في الوقت الحالي.

التقرير كشف عن تاريخ العلاقة بين كامبوس ومورينيو، حيث أكد أنهما يعرفان بعضهما البعض منذ أيام دراستهما الجامعية في البرتغال.

كامبوس مقتنع تمامًا بأن مورينيو هو الرجل المناسب تمامًا لجعل باريس سان جيرمان يتألق في الموسم المقبل، خاصة مع سجل "سبيشال وان" في دوري أبطال أوروبا، بتحقيق اللقب مرتين، الأولى مع بورتو في 2004، وإنتر في 2010.

ومع تأزم الموقف الاقتصادي في روما، فإن مورينيو يود العثور على نادٍ جديد، حيث يعلم أنه من الصعب القيام بعمل أفضل مع "الذئاب" بالنظر إلى الوسائل المتاحة، على الرغم من أنه يحب حياته في العاصمة الإيطالية، إلا أن باريس سان جيرمان وريال مدريد من الأندية التي يمكن أن تجعله يترك روما.