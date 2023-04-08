لإرضاء كريستيانو رونالدو .. النصر يفاوض نجم ريال مدريد!

هل ينجح النصر في التعاقد مع نجم ريال مدريد؟

shahid

تتحرك إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر خلال الوقت الحالي، من أجل التعاقد مع لاعب عالمي جديد، حيث تتجه الأنظار نحو نادي ريال مدريد الإسباني.

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ونجح النصر في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة تحدث عنها العالم كله.

وأشارت صحيفة "elfutbolero" الإنجليزية، إلى أن النصر عاد للتفاوض مجددًا مع البلجيكي إيدين هازارد، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية، أن النصر يُريد إرضاء كريستيانو رونالدو، عن طريق تدعيم الفريق الأصفر بصفقة عالمية أخرى، من أجل تدعيم صفوف الفريق، لأن النجم البرتغالي يحتاج إلى بناء فريق أكثر تنافسية من حوله لقيادة الفريق لتحقيق البطولات.

وينتهي عقد هازارد مع نادي ريال مدريد في صيف 2024، ولكن النادي الإسباني لا يمانع في رحيله خلال الوقت الحالي، في ظل عدم الاعتماد عليه.

Shahid