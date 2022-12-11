لأول مرة من 3 سنوات.. كيليان مبابي ليس الأغلى في العالم!

البساط يُسحب من تحت الفرنسي

خلال آخر 3 مواسم، كان الفرنسي كيليان مبابي أعلى لاعبي العالم من حيث القيمة السوقية، ولكن هذا بات من الماضي الآن!.

فقد تجاوز النرويجي إرلينج هالاند قيمة الفتى الفرنسي الموهوب، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" المختص بتحديد القيمة السوقية للاعبي كرة القدم.

الآن باتت قيمة هالاند السوقية وفقًا للموقع هي 170 مليون يورو، متخطيًا مبابي صاحب الـ 160 مليون يورو في إشارة جديدة للتأثير المتوهج الذي أحدثه النرويجي في كرة القدم العالمية وتحديدًا منذ وصوله إلى مانشستر سيتي قادمًا من بوروسيا دورتموند.

أضاف "ترانسفير ماركت" تعليقًا على هذا الفارق في القيمة السوقية قال فيه: "ازدادت القيمة بشكل دراماتيكي بعد الدخول الرائع له مع ناديه الجديد".. في إشارة إلى هالاند الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022-2023.

ثالث أغلى اللاعبين في العالم وفق التصنيف ذاته هو البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد بقيمة 120 مليون يورو، بينما يحتل الإنجليزي فيل فودين المركز الرابع بقيمة 110 ملايين يورو ليصبح ثنائي من مانشستر سيتي ضمن قائمة أغلى 4 لاعبين في العالم من حيث القيمة التسويقية الحالية.