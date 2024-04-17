لأول مرة منذ 21 عامًا .. سفيان رحيمي يدمر الهلال بـ"هاتريك" تاريخي!

سفيان رحيمي يزور شباك الهلال 3 مرات في شوط واحد!

نجح النجم المغربي سفيان رحيمي مهاجم العين الإماراتي في تسجيل 3 أهداف "هاتريك" في شباك نادي الهلال، خلال الشوط الأول في مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليحُقق إنجازًا تاريخيًا.

رحيمي سجل الهدف الأول بالدقيقة 6 من زمن المباراة، قبل أن يُضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة 26، ثم أضاف الهدف الثالث له وللعين بالدقيقة 38 عن طريق ركلة جزاء.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" العالمية، فإن سفيان رحيمي نجح في تسجيل "هاتريك" في مرمى الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا لأول مرة منذ 21 عامًا، بالتحديد عام 2013.

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كما أن سفيان نجح في أن يُصبح أول لاعب يُسجل "هاتريك" لنادي العين في دوري أبطال آسيا منذ عام 2013 أيضًا.

ثلاثية رحيمي جعلت الهلال يستقبل لثالث مرة في تاريخه 3 أهداف في الشوط الأول فقط، بعدما استقبل ثلاثية من الغرافة القطري عام 2010، وأيضًا مواطنه السد عام 2019.