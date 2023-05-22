لأول مرة .. رئيس النصر يتحدث عن أزمة "احتيال" كريستيانو رونالدو عليه

أزمة كريستيانو رونالدو ومسلي آل معمر؛ رئيس النصر، سببت جدلًا كبيرًا وقتها وتحدثت عنها الصحف العالمية، فما هي الحقيقة؟

بعد فترة من التجاهل، زاح مسلي آل معمر؛ رئيس النصر السعودي، الستار عن الجدل الذي دار خلال الفترة الماضية حول إهانته للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتقليله من قيمته.

صحف عالمية منها "موندو ديبورتيفو"، تداولت خلال الأشهر الماضية بشكل واسع تصريحًا صادمًا زعمت أنه صدر من رئيس العالمي، جاء خلاله: "لقد خُدعت مرتين فقط في حياتي، المرة الأولى في أحد المطاعم عندما طلبت ثلاث قطع كباب وأحضروا لي اثنتين فقط، والمرة الثانية بالتوقيع مع رونالدو".

لكن خرج مسلي أخيرًا منتقدًا مواقع التواصل الاجتماعي، متهمًا إياه بتشويه صورة الدوري السعودي أمام أنظار العالم بمثل هذه الشائعات.

وقال مسلي، خلال لقائه في "مؤتمر الإعلام الوطني": "علينا أن نكون حذرين تجاه ما يقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلام الخارجي للأسف ينقل كل ما يثار عندنا، على سبيل المثال أحد وضع تعليقًا نقلًا عني أنني قلت (لم يتم الاحتيال عليّ إلا مرتين، مرة في مطعم كباب والثانية بالتعاقد مع رونالدو، ونقلت صحيفة عالمية هذا التعليق، وتم تداوله بشكل كبير، والسبب مشجع يمزح".

يذكر أن التصريح خرج وقتها بالتزامن مع وداع النصر لكأس السوبر السعودي ومن بعده كأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب ابتعاد العالمي عن المنافسة على لقب دوري روشن، قبل أن يعود له الأمل من جديد خلال الأيام الجارية، إثر تعثر منافسه الاتحاد، وأصبح تفصلهما ثلاث نقاط فقط لصالح العميد، مع بقاء ثلاث جولات على نهاية الموسم.