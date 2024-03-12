الكشف عن السبب الحقيقي وراء هذه الخطوة

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سيبدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الاعتماد على نظام جديد عند إجراء قرحة مسابقة دوري أبطال أوروبا اعتبارًا من الموسم المقبل 2024/2025.

الشكل الجديد من البطولة سيشهد زيادة عدد الفرق إلى 36 فريقًا في مرحلة مجموعات واحدة، وهو التغيير الأكبر في المسابقة منذ عام 1992، وسيكون الاختلاف الأهم هو زيادة عدد المباريات في مرحلة دور المجموعات من ست إلى ثماني مباريات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

شبكة "سكاي سبورتس" كشفت عن تغيير آخر تحدث عنه مراسلها كافيه سولهيكول، والذي أكد أن سحب القرعة الموسم القادم لن يتم يدويًا عن الطريق الكرات العشوائية مثلما اعتدنا خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن القرعة سيتم سحبها يدويًا في البداية لتحديد الفرق، وسيقوم بعدها الكمبيوتر باختيار المنافسين، حيث تقوم إحدى الشركات الإنجليزية بتصميم البرنامج الذي سيتم استخدامه في القرعة.

ويعود السبب وراء هذه الخطوة إلى تقليل المدة التي تستغرقها القرعة اليدوية بشكل كامل، حيث كان من المتوقع أن تستغرق مدتها إلى ما بين ثلاث إلى أربع ساعات بالنظام الجديد لدوري الأبطال، فضلًا عن الحاجة إلى 900 كرة.

وفي الوقت الحالي لا توجد مؤشرات حول وجود أي تعديل على شكل المسابقة نفسها، حيث من المقرر أن تنطلق بالصورة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا اعتبارًا من الموسم المقبل.

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