"لأنه في النصر" .. اتهام وليد الفراج بالتحريض ضد رونالدو!

اتهام ضد وليد الفراج بسبب رونالدو

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واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مسلسل اعتراضاته على قرارات الحكام، مما دفع الإعلامي وليد الفراج للحديث عن اعتراضاته المتكرره على قرارات الحكام.

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وناقش الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد" اعتراضات رونالدو الدائمة على الحكام، حيث تسائل: "هل يُمارس رونالدو ضغوطًا نفسية على الحكام في المسابقات السعودية؟ هناك من يعتبرها حماسًا ومطالبة بحق واضح".

وأضاف: "البعض الآخر يراها استغلال للهالة العالمية المحيطة به للضغط على القرارات التحكيمية".

ورد الإعلامي علي هبه على ما قاله الفراج، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حيث اتهمه بالتحريض من نوع خاص ضد كريستيانو رونالدو.

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وجاء نص تغريدة هبه كالآتي: "تحريض من نوع خاص ضد أحد أهم مكتسبات المشروع الرياضي الكبير كريستيانو رونالدو يُمارس دوره كقائد للفريق، ولكن لأنه في النصر فأنهم يمارسون مثل هذا النوع من التحريض".

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