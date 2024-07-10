"لأكون صادقًا".. ميسي يلمح للاعتزال الدولي.. ويهاجم تنظيم كوبا أمريكا!

"هذه هي المعارك الأخيرة"

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسائل قوية عقب فوز راقصي التانجو على كندا بثنائية نظيفة فجر اليوم الأربعاء في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024 التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل خوليان ألفاريز الهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة 23، قبل أن يطلق ليونيل ميسي رصاصة الرحمة في الدقيقة 51، مسجلًا هدفه الأول في النسخة الحالية من البطولة، والـ14 في مسيرته الإجمالية بالكوبا.

ويضرب منتخب الأرجنتين موعدًا في النهائي مع الفائز من مباراة المربع الذهبي التي تجمع منتخبي كولومبيا وأوروجواي.

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وقال ميسي في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "لأكون صادقًا، لقد كانت بطولة صعبة، الملاعب سيئة للغاية، ودرجات الحرارة المرتفعة تجعل من الصعب اللعب، والمنافسون أقوياء للغاية".

وأضاف: "لذا فإن حقيقة أننا نجحنا في ذلك، هو شيء يجب تسليط الضوء عليه، أن تلعب الأرجنتين نهائيًا آخر أمر مذهل".

وختم ميسي في تصريحات لراديو دي سبورتس: "أدرك أن هذه هي المعارك الأخيرة، أنا أستمتع بها على أكمل وجه، ليس من السهل التواجد في النهائي مرة أخرى، نحن بحاجة إلى الاستمتاع والاستمتاع بكل لحظة".