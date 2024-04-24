لأعلى سعر.. أنشيلوتي يفاضل بين مهاجم ريال مدريد أو الترك للسعودية!

أين يذهب المهاجم الإسباني؟

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وضعية محير يعيشها مهاجم ريال مدريد خوسيلو، وسط تضارب في الأقاويل حول مستقبله مع الملكي في الموسم المقبل.

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خوسيلو معار من إسبانيول إلى ريال مدريد لمدة موسم واحد، قابل لتفعيل خيار الشراء مقابل 1.5 مليون يورو.

ريال مدريد ومدربه كارلو أنشيلوتي سعداء للغاية بخوسيلو الذي بصم على 13 هدفًا رفقة الملكي هذا الموسم، لكن في الموسم المقبل هناك كيليان مبابي وإندريك قادمان إلى الملكي.. خوسيلو قد لا يجد له أي مكان.

وسط كل هذا، أوضحت صحيفة "ماركا" أن هناك اهتمام من الدوري السعودي بضم اللاعب الذي ربما لن يجد حتى في ريال مدريد المبالغ المالية التي قد يتقاضاها حال الوصول إلى ناد من الأندية العربية.

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إسبانيول بدوره ينتظر قرار ريال مدريد، إما بتفعيل بند الشراء، أو أن يستعيد خوسيلو ثم يبيعه إلى ناد سعودي "لأعلى سعر".

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