لأسباب مختلفة .. مالكوم يسير على خطوات نيمار بشأن برنامجه العلاجي

الجناح البرازيلي تعرض لإصابة وغاب عن المباراة الأخيرة قبل توقف الدوري

SHAHID

تعرض جناح الهلال مالكوم إلى إصابة في عضلة الساق قبل مواجهة الفيحاء الأخيرة في دوري روشن السعودي، والتي غاب عنها وحسمها الهلال لصالحه بهدفين نظيفين متأخرين،، وقد تقدم بطلب لإدارة النادي يخص برنامجه العلاجي سار به على خطوات زميله نيمار.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نيمار كان قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال تواجده مع منتخب بلاده البرازيل، ورغم طلب الهلال إجراء الجراحة في باريس وبرنامج العلاج والتأهيل في الرياض إلا أن اللاعب أصر على الخضوع للعملية الجراحية والقيام ببرنامجه العلاجي والتأهيلي في بلاده وهو ما حدث بالفعل.

صحيفة الرياضية أوضحت أن مالكوم طلب من إدارة الهلال نفس الطلب، إذ أبلغهم رغبته مواصلة برنامجه العلاجي والتأهيلي في البرازيل وليس الرياض، ولكن الأسباب كانت مختلفة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

مالكوم برر طلبه بتمتع الجهاز الطبي في الهلال بإجازة منحها له المدرب جورج جيسوس بسبب التوقف الطويل لدوري روشن نظرًا لإقامة كأس آسيا 2023، والتي ستنطلق في الـ12 من يناير الجاري.

نجوم الهلال من المقرر أن يستأنفوا تدريباتهم في الـ16 من يناير الجاري بعد انتهاء الإجازة، وقد أكدت الرياضية أن مالكوم من المتوقع أن يكون معهم وجاهزًا تمامًا لخوض المباريات الودية قبل عودة الدوري في منتصف فبراير القادم.

SHAHID