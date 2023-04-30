لأسباب مالية .. برشلونة فقد فرصة التعاقد مع منبوذ مورينيو!

كشفت تقارير صحفية أن برشلونة كان قريبًا للغاية من الحصول على خدمات اللاعب نيكولو زانيولو من صفوف روما في سوق الانتقالات الشتوية الماضي.
جاء هذا بحسب ما ذكر وكيله في تصريحات نقلها موقع "ريليفو"، حيث أكد أن الأمور المالية هي التي أوقفت إتمام الصفقة.
وقال كلاوديو فيجوريلي: "لقد كان على قوائم اهتمامات برشلونة في شهر يناير، ذلك صحيح، هم قدروه جيدًا، لكن لسوء الحظ لم يكن من الممكن إتمام الصفقة لأسباب مالية".
وكان اللاعب قد تلقى الكثير من الانتقادات العلنية من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما، بعد بحثه عن الرحيل في يناير.
جدير بالذكر أن اللاعب كان قد انتقل إلى جلطة سراي التركي، بينما لم يتمم برشلونة أي صفقة شتوية ولا يزال ينسق أوضاعه المالية حتى ينجح في ضم بعض اللاعبين في الصيف المقبل.
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