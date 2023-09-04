لأجل كيليان مبابي؟.. ريال مدريد رفض حل أزمته الهجومية قبل غلق سوق الانتقالات

ريال مدريد رفض التعاقد مع ثنائي الدوري الإيطالي...

يرفض ريال مدريد، الاستسلام في حسم صفقة كيليان مبابي، من صفوف باريس سان جيرمان، وتصر الإدارة على أن قيادة هجوم الفريق في السنوات القادمة ستكون من نصيب مبابي.

وارتبط النجم الفرنسي، بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، طيلة فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن في النهاية قرر مبابي الاستمرار داخل صفوف حديقة الأمراء، على الأقل لنهاية الموسم الحالي حينما ينتهي عقده.

ومع إصابة فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، توقع الكثير أن يعزز الميرينجي، صفوفه في الميركاتو الصيفي، بأحد الأسماء القوية لقيادة الهجوم في الموسم المقبل، إلا أن الإدارة بحسب التقارير الصحفية تصر على مبابي.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "كالتشيو ميركاتو" فإنه تم عرض ثنائي الدوري الإيطالي، دوشان فلاهوفيتش، وفيكتور أوسيمين على إدارة ريال مدريد، التي رفضت فكرة ضم أي منهما.

وأفادت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد، لم تظهر أي رغبة في معرفة أي شيء حول صفقة فلاهوفيتش أو وسيمين، وانتظرت التعاقد مع كيليان مبابي في صفوف انتقال حر في الميركاتو الصيفي القادم.