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لأجل كأس العالم للسيدات.. حكومة البرازيل تغير ساعات العمل في البلاد

دعاء نائل
Marta Brazil Women 2023Getty
البرازيلكأس العالم للسيدات

مونديال أستراليا ونيوزيلندا يغير التوقيت في بلاد السامبا

لن يضطر موظفو الحكومة في البرازيل للقلق بشأن التأخر عن العمل بسبب مشاهدة مباريات منتخبهم في كأس العالم للسيدات 2023 والذي ينطلق بدءً من الغد.

وتقام منافسات كأس العالم للسيدات هذا العام على أراضي دولتي أستراليا ونيوزيلندا في قارة أوقيانوسيا بتوقيت يفرق عن برازيليا عاصمة البرازيل 13 ساعة من غد الخميس 20 يوليو إلى 20 أغسطس.

وأعلنت الحكومة البرازيلية في الساعات الماضية عن تغيير ساعات العمل في تلك الفترة للسماح للمواطنين مشاهدة مباريات المنتخب والتي تبث في الصباح الباكر بالبرازيل.

وسيتم تأخير ساعات العمل 3 ساعات في أيام المباريات، أي حينما تكون المباراة في الثامنة صباحًا بتوقيت برازيليا سيبدأ دوام العمل في الثانية عشر ظهرًا.

وتلعب البرازيل في المجموعة السادسة وتبدأ مشوارها يوم الإثنين ضد بنما قبل مواجهة فرنسا في المباراة الثانية ثم تختتم دور المجموعات ضد جامايكا.

وعلى الرغم من أن منتخب البرازيل للرجال هو الأكثر فوزًا للبطولة بثمانية ألقاب، فإن أفضل إنجاز لسيدات السامبا الوصافة في نسخة عام 2007 حيث خسرن النهائي أمام ألمانيا.