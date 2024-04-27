"لايق عليهم".. جماهير المملكة تختار نادي صلاح السعودي بعد أزمته مع كلوب!

صلاح يثير أزمة مع كلوب في مباراة وست هام..

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أثار المصري محمد صلاح، نجم فريق الكرة بنادي ليفربول الإنجليزي، جدلًا واسعًا، عقب مشادة اندلعت بينه وبين المدير الفني الألماني يورجن كلوب، خلال مباراة وست هام يونايتد.

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ودخل صلاح في مشادة مع كلوب، أثناء مشاركته بديلًا لدياز في الدقيقة 79، ورد صلاح على أسئلة الصحفيين عقب المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، بأنه "إذا تكلم فستكون هناك نار"، فيما رفض كلوب، الكشف عن الحوار الذي دار بين الطرفين أثناء المشادة، قائلًا "تحدثنا بالفعل في غرفة تبديل الملابس، وبالنسبة لي لقد انتهى الأمر، ولا يوجد شيء إطلاقًا".

وعلى الفور، دخل صلاح ترشيحات الجماهير السعودية، حول النادي الأقرب لضمه في دوري روشن للمحترفين، خلال الموسم المقبل، في انتظار اتخاذ الجناح المصري، قرارًا بالرحيل عن قلعة آنفيلد، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكر الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، بأن محمد صلاح، ليس احتياجًا نصراويًا أو هلاليًا، ليفتح باب الجدل الجماهيري حول الوجهة الأقرب للنجم المصري، فيما جاءت أغلب الترشيحات حول انتقال صلاح إلى الاتحاد، خاصة وأن رئيس المؤسسة غير الربحية، أنمار الحائلي، ذكر بأنه طلب التعاقد مع قائد منتخب مصر، في الميركاتو الصيفي الماضي، قبل اتخاذ قرار بالبقاء مع ليفربول.

وبين تعليقات "خله يروح للاتحاد لايق عليهم" و"بيلصقونه في الاتحاد"، بات النادي المرشح الأقرب لضم صلاح في الصيفية، والتي تعد الفترة الأنسب لإدارة ليفربول من أجل الاستغناء عن الهداف المصري، في ظل ارتباطه بعقد مع (ريدز) حتى يونيو 2025، ورغبة النادي في الاستفادة المادية من بيع عقده، قبل دخوله الفترة الحرة.

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وشارك صلاح في 41 مباراة مع ليفربول خلال موسم 2023-2024، سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 13 تمريرة حاسمة، ليرفع رصيده مع الليفر إلى 210 هدف خلال مسيرته التي تكمل عامها السابع.

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