لاوتاور يعلق على اتهامه بفقدان التركيز بسبب برشلونة

المهاجم الأرجنتيني أشاد بالدور الذي يقوم به المدرب أنطونيو كونتي

علق لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر الإيطالي، على الاتهامات التي وجهت له الفترة الأخيرة، بعدم التركيز مع فريقه تزامناً مع أنباء انتقاله إلى برشلونة.

لاوتارو تألق بشكل ملفت للأنظار مع إنتر هذا الموسم، ليصبح الهدف الرئيسي لبرشلونة، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق الإسباني.

مستوى المهاجم الأرجنتيني انخفض بصورة ملحوظة بعد عودة النشاط من التوقف بسبب فيروس كورونا، وهو ما فسره البعض بخروج اللاعب عن تركيزه ورغبته الواضحة في الرحيل.

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وقال لاوتارو في تصريحات صحفية:"لست الشخص الذي يتهاون، دائماً أحاول القتال من أجل تحقيق أهداف الفريق لإسعاد الجماهير في كل مكان".

وأضاف:"أول مركز لعبت فيه كان خط الدفاع، لذلك احتجت للتركيز بشكل كبير جداً، بعدها المدرب قرر نقلي إلى الهجوم لتسجيل الأهداف التي تعتبر أهم وأفضل جوانب كرة القدم".

وتابع:"لم أتعود على فقدان التركيز أبداً، أمنح فريقي 110% من مجهودي، وأبذل كل ما بوسعي من أجل إنتر وجماهيره، ومدربه أنطونيو كونتي الذي منحني الثقة وعمل معي ومع باقي اللاعبين على تطوير عقلية الفوز لدينا".

وأما عن هدفه المفضل:"الهدف الأول بالنسبة لي كان أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لهدف آخر في مواجهة ودية ضد أتلتيكو مدريد".

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يذكر أن لاوتارو البالغ من العمر 22 سنة، نجح في التسجيل 18 مرة في 41 مباراة لعبها مع إنتر بكل البطولات هذا الموسم.