"لاوتارو يستطيع اللعب مع ميسي وسواريز دون مشاكل"

لاوتارو مارتينيز نجم إنتر يستطيع اللعب في صفوف برشلونة بجوار ميسي وسواريز دون مشاكل بحسب ما يرى مواطنه دييجو ميليتو.

أشاد دييجو ميليتو نجم فريق إنتر السابق بمواطنه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم النيراتزوري الحالي وبما يقدمه رفقة فريقه من مستويات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ميليتو مع شبكة "موفيستار" وأكد خلالها أن لاوتارو يستطيع اللعب في صفوف برشلونة دون مشاكل.

وأكد ميليتو أن انضمام مارتينيز لصفوف برشلونة سيمنح الفريق الكتالوني قدرة هجومية إضافية بجوار ليونيل ميسي ولويس سواريز.

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وقال ميليتو: "هو لا يلعب في إنتر بسببي لكن بسبب أنه لاعبًا عظيمًا، ويقدم مستويات رائعة، ولديه القدرات التي تساعده على اللعب لبرشلونة وبجوار ميسي".

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وأضاف: "هو لاعب متكامل ويقوم بعمل رائع للغاية في صفوف إنتر، لكنني لا أعرف في الحقيقة ما الذي سيحدث في مستقبله، أنا أسمع الكثير من الأمور".

وأردف: "ذهاب لاوتارو سيجعل دفاعات المنافسين لبرشلونة في قلق دائم، فهناك أيضًا سواريز ولو اختار المدرب وضع هذان الوحشان في المقدمة سيمنح ذلك برشلونة أفضلية كبيرة، كما سيمنح ليونيل ميسي خيارات أكثر للتمرير".

وأنهى تصريحاته: "يمكن لسواريز ولاوتارو أن يلعبا معًا دون أي مشاكل فكلاهما ذكيان، مثال على ذلك هو ما يقوم به مارتينيز في إنتر مع لوكاكو".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن لاوتارو مارتينيز يعد الهدف الأساسي لبرشلونة من أجل دعم هجومه في الموسم الجاري.