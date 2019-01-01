لاوتارو يرد على اهتمام برشلونة ومانشستر سيتي: إنتر هو بيتي

مانشستر سيتي ينضم إلى برشلونة من أجل التعاقد مع جوهرة إنتر لاوتارو مارتينيز الذي يتمسك بالنيراتزوري

رد لاوتارو مارتينيز على الأخبار التي تشير إلى اهتمامات عدد من كبار الأندية الأوروبية بخدماته حيث أبدى أنه سعيد في بيته إنتر ولا يفكر في مغادرته.

وانضم مانشستر سيتي إلى قائمة المهتمين بضم المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم نادي إنتر والذي بات حديث العالم في الفترة الأخيرة.

وكان برشلونة قد تصدر العناوين التي تتحدث عن لاوتارو مارتينيز واحتمالية رجيله عن صفوف ناديه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب سكاي سبورتس فإن مانشستر سيتي بدأ بالفعل التفكير في تقديم عرض من أجل ضم المهاجم الأرجنتيني، لتبدأ هذه الأنباء في التنقل بين الصحف الإنجليزية.

وحول ذلك، قال لاوتارو مارتينيز إنه يفكر في هذه المرحلة في المضي قدمًا مع إنتر ومواصلة النجاحات التي حققها مؤخرًا بقميص الأزرق والأسود فقط.

وأضاف: "في العام الماضي كنت ألعب مع مدرب يشرك مهاجمًا واحدًا فقط وهو سباليتي، الآن كونتي هو من يقود الفريق وهو يشرك مهاجمين اثنين وهذا أفضل بالنسبة لي"

وتابع: "كنت أعلم أنه من الصعوبة أن أشارك بصفة أساسية مع سباليتي نظرًا لوجود ماورو إيكاردي قائد إنتر وأهم لاعب في الفريق، ولكنني تدربت كثيرًا وحاولت التطور قدر الإمكان حتى أكون جاهزًا للفرصة حين تأتي"

وأردف: "بدأ الموسم الحالي بعد كوبا أمريكا التي قدمت فيها مستويات رائعة، ثم قابلت أنطونيو كونتي الذي يجعل اللاعب يخرج أفضل ما لديه، ثم لعبت بجوار روميلو لوكاكو، هو شخص مميز ولاعب رائع وساعدني كثيرًا على تشكيل ثنائية قوية"

وأكد: "إنتر هو بيتي، أريد الاستمرار في العمل حتى أسعد عشاق النيراتزوري وعائلتي وأثبت أحقيتي في ارتداء هذا القميص، هذا كل ما أفكر فيه الآن"

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يذكر أن إنتر يحتل صدارة الدوري الإيطالي في الوقت الحالي برصيد 37 نقطة بعد مرور 14 جولة فقط كأفضل بداية في تاريخ النادي على الإطلاق.