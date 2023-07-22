لاوتارو مارتينيز يحسم موقفه من العرض السعودي المذهل

مهاجم إنتر رد على العرض السعودي

رد مهاجم إنتر لاوتارو مارتينيز على العرض السعودي المذهل الذي وصله مؤخرًا من أحد أندية دوري روشن، والذي تضمن منحه عقدًا لمدة 4 سنوات يحصل بموجبه على راتب سنوي قدره 60 مليون يورو.

المصادر الصحفية كشفت عن العرض السعودي للنجم الأرجنتيني لكن دون تحديد هوية النادي السعودي الذي يقف خلفه، مع توقعات من المصادر السعودية بأنه الهلال الذي يُواجه صعوبات بالغة في التعاقد مع مهاجم جديد يُعوض به رحيل الثنائي أوديون إيجالو وموسى ماريجا.

صحيفة إل كورييري ديلو سبورت أكدت أن مارتينيز رفض العرض السعودي الضخم لرفضه الرحيل عن أوروبا حاليًا ورغبته مواصلة اللعب في البطولات الكبرى.

مارتينيز كان قد نجح في الفوز بكأس العالم قطر 2022 مع منتخب بلاده الأرجنتين، كما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، قبل خسارته أمام مانشستر سيتي.

يُشار إلى أن إنتر باع لاعبه مارسيلو بروزوفيتش للنصر السعودي هذا الصيف مقابل 22 مليون يورو تقريبًا، فيما دخل في منافسة مع الهلال على ضم روميلو لوكاكو قبل أن ينسحب من المفاوضات بعد تواصل اللاعب مع يوفنتوس.