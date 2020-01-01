"لاوتارو مارتينيز سينضم لبرشلونة والكلمة الأخيرة ليست لإنتر"

سيرخيو زاراتي المقرب من لاوتارو مارتينيز يؤكد أن اللاعب سينضم لبرشلونة ولو رفض إنتر ذلك.

كشف سيرخيو زاراتي نجم نورنبيرج الألماني وكلوب أمريكا المكسيكي السابق ولاعب منتخب الأرجنتين المعتزل عن قرب مواطنه لاوتارو مارتينيز من الانضمام لصفوف برشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زاراتي الذي تم وصفه بممثل اللاعب وكشخص مقرب منه لصالح شبكة "سكاي سبورتس" في نسختها المكسيكية.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن لاوتارو هو الهدف الأول بالنسبة لبرشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبل، بالرغم من رغبة النادي في الحصول على خدمات نيمار أيضًا.

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وقال زاراتي: "لاوتارو في الوقت الحالي يلعب لصالح إنتر لكن صدقوني سيلعب في إسبانيا بكل تأكيد، هناك فرصة كبيرة لذلك ليحدث".

وأضاف: "هو لاعب عظيم ولا يمتلك أي حدود، وفي النهاية هو فقط من سيقرر، لكن حقيقة وجود ميسي هناك ستجعله يذهب ويلعب بجوار الأفضل في كل الأوقات".

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ورد زاراتي على خافيير زانيتي نائب رئيس إنتر الذي أكد أنه يتوقع نجاح لاوتارو مارتينيز في أي فريق خارج صفوف النيراتزوري في المستقبل.

ووجه كلامه له وقال: "يمكن لإنتر أن يريد ما يريده لكن من يحكم في النهاية؟ انه السوق، وعندما يريد عملاقة أوروبا لاعبًا سيفعلوا كل شيء من أجله".

وأشارت تقارير اليوم أن برشلونة لن يتوقف عند لاوتارو ونيمار، حيث سيسعى للحصول على خدمات النجم الفرنسي كينجسلي كومان لو فشل في ضم الثنائي.

جدير بالذكر أن لاوتارو مارتينيز كان قد لعب مع إنتر في 31 مباراة هذا الموسم سجل خلالهم 16 هدفًا وصنع أربعة في كل البطولات.