لاوتارو مارتينيز: سعيد في إنتر ومحادثات تجديد العقد جارية

لاوتارو يعلن اقتراب تجديد عقده مع إنتر

قال المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إنه سعيد في إنتر مؤكدًا أن المحادثات بشأن تجديد عقده مع النيراتزوري قائمة بالفعل في الوقت الحالي.

وتحدث المهاجم الأرجنتيني عن مستقبله لأول مرة منذ عدة أشهر وذلك بعد أن سجل هدفًا في فوز النيرازوري برباعية على بينيفينتو مساء أمس ومواصلة النتائج الإيجابية.

وأصر لاوتارو مارتينيز على أنه سعيد في إنتر وسط المحادثات الجارية بشأن عقد جديد مؤكدًا عكس ما قيل من تكهنات مستمرة حول مستقبل المهاجم الأرجنتيني خارج النيراتزوري.

وقال المهاجم الأرجنتيني للصحفيين بعد الفوز على بينيفينتو وردًا على السؤال المتكرر حول مستقبله ومسألة تجديد العقد: "نعمل على التجديد وأنا سعيد في إنتر خلال الوقت الحالي"

وأضاف: "أعمل كل يوم من أجل الفريق، الكل يتصرف بشكل جيد معي وأشعر بثقة النادي والمدرب ولذلك أفكر في مستقبلي هنا، أشعر بالسعادة وأريد الأفضل للنادي"

وأصبح لاوتارو أصغر لاعب يصل إلى 30 هدفًا في الدوري الإيطالي في تاريخ النيرازوري بتسجيله لهدف فريقه الثاني ضمن الرباعية التي سجلها إنتر أمس في شباك بينيفينتو.

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الجدير بالذكر أن المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قد ارتبط بالرحيل عن إنتر وسط اهتمام من قبل برشلونة الإسباني وآخر من وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي ومتصدره في الوقت الحالي مانشستر سيتي.