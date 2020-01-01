لاوتارو: على ميسي تحقيق حلم الشعب والعودة للأرجنتين

هل يعود ميسي إلى الأرجنتين ويترك برشلونة بعد حديث لاوتارو؟

قال مدافع نيوز أولد بويز السابق لاوتارو فورميكا إن ليونيل ميسي أصبح مطالبًا بتحقيق حلم الشعب الأرجنتيني والعودة إلى بلاده من جديد.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة صيف العام 2021، مع بند يسمح له بالرحيل عن صفوف برشلونة بنهاية الموسم الحالي في حال أراد ذلك.

وحول هذا الأمر، يرى لاوتارو فورميكا المدافع الذي مثل النادي الذي بدأ فيه ليونيل ميسي قبل الرحيل إلى برشلونة إن العودة إلى الأرجنتين يظل حلمًا بالنسبة لليو.

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وأضاف: "لم يكن من المفهوم كيف يمكن أن يصبح الأفضل على الإطلاق، كان فريدًا من نوعه، كان من الرائع رؤيته يلعب والطريقة التي يتعامل بها مع الكرة جذابة حقًا"

وتابع: "اليوم الذي ارتدى فيه ميسي قميص المنتخب الوطني الأرجنتيني لأول مرة، ظهر فيه في المبنى يوم الاثنين للتدرب معنا ، لقد كان لقاء جميلًا للغاية"

وأردف: "حلم الشعب الأرجنتيني هو عودة ميسي من جديد إلى بلاده، ما زلنا نفكر في ذلك ونشعر أنه سيحدث، إنه الحلم الذي نراه جميعًا"

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يذكر أن ليونيل ميسي قد صرح في وقت سابق من مسيرته بأنه حين يرحل عن برشلونة فإنه سيعود إلى نيوز أولد بويز لإنهاء مسيرته هناك.