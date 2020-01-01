"لاوتارو سيصبح بديلًا في برشلونة"

نصيحة للاوتارو مارتينيز بالبقاء في إنتر بدلًا من الجلوس على دكة بدلاء برشلونة في ظل تواجد ميسي وسواريز وجريزمان

نصح المدير الفني الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بعدم الانتقال إلى برشلونة خلال الصيف المقبل.

ورأى كابيلو المدير الفني السابق لكبار إيطاليا وللمنتخب الإنجليزي أنه من الأفضل بالنسبة للاوتارو مارتينيز أن يبقى لاعبًا في صفوف إنتر.

وفسر كابيلو ذلك بحصول ثاني هدافي النيراتوري هذا الموسم على فرصة اللعب بشكل أساسي والاستمرار في التألق بدلًا من خوض تجربة غير مضمونة.

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وذلك لأنه من وجهة نظر المدرب الإيطالي فإن انتقال لاوتارو إلى برشلونة في ظل تواجد لويس سواريز وأنطوان جريزمان لن يسمح للمهاجم الأرجنتيني باللعب أساسيًا.

وفي مقابلة مع لاجازيتا ديلو سبورت قال كابيلو: "لو كنت مكانه سأبقى في إنتر، لأنه في برشلونة سيكون بديلاً ولن يحصل على فرصة اللعب أساسيًا"

وأضاف: "لقد قدم لاوتارو مستويات مميزة مع إنتر واعتاد على أجواء الدوري الإيطالي، استمراره هناك سيكون أفضل له ليستمر في التألق"

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يذكر أن لاوتارو مارتينيز يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع إنتر يقدر بـ 111 مليون يورو، ولكن برشلونة يريد مبادلته بلاعبين دون دفع الشرط الجزائي.