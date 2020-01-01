لاوتارو يرفض برشلونة بسبب ميسي

مصير النجم الأرجنتيني الشاب في الميزان

تحدثت تقارير في إيطاليا عن تغير في موقف لاوتارو مارتينيز من ترك إنتر والانتقال إلى برشلونة الصيف المقبل رغم الإغراءات المتعددة من قبل النادي الكتالوني.

اهتمام البلوجرانا بالأرجنتيني الشاب هو الشغل الشاغل للإعلام الإسباني في الأيام والأسابيع الماضية، والتي ذكرت أن هناك اتفاقًا شخصيًا بين الطرفين.

"لاجازيتا" ذكرت أن موقف اللاعب نحو عرض برشلونة ليس محسوماً، بل على العكس هو يفضل البقاء في إيطاليا والاستمرار مع النيراتزوري الموسم القادم.

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الصحيفة أوضحت أن لاوتارو يعرف أن إمكانياته الشخصية ساعدته على التألق سريعاً في أوروبا، ولكن لم يكن الأمر لينجح دون زملائه ومدربه في إنتر، والمساندة الكبيرة التي حظي بها.

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وأضاف التقرير أن عامل آخر جعله يفكر في تفضيل ميلانو على برشلونة هو وجود ليونيل ميسي بالنادي الكتالوني، وما سيمثله من ضغط للعب بجواره.

سبباً ثالثاً طرحه التقرير، ويتعلق أيضاً بميسي، وهو أن الأخير يفضل عودة نيمار من بي إس جي لبرشلونة عن التعاقد مع مواطنه وزميله في صفوف الألبيسيلستي.

وأشارت التقارير إلى معاناة برشلونة في توفير سيولة مادية من الأساس لتأمين ضم النجمين معاً، في ظل وجود شرط جزائي بعقد مارتينيز مع إنتر بقيمة 111 مليون يورو.