لأن الفرصة لا تأتي مرتين .. كيف منح الحمدان الدرس للجميع أمام الريان؟

في السابق تحدثنا كثيرًا عن اختفاء عبد الله الحمدان؛ لاعب الهلال السعودي، منذ أن ارتدى قميص الزعيم في فبراير 2021، واليوم وعندما احتاجه الأزرق كان في الموعد وكأن أقدامه لم تخرج من المستطيل الأخضر طوال الفترة الماضية، رغم ظهوره على فترات.

الليلة حقق الزعيم انتصاره الثاني في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، أمام الريان القطري بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الثانية، لينفرد الأزرق بصدارة الترتيب بست نقاط، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه. (طالع التفاصيل)

المباراة تألق بها الكثير من لاعبي الهلال بدايةً من محمد البريك صاحب الجبهة اليمنى الطائرة، مرورًا بميشيل ديلجادو قائد الجبهة اليسرى، والذي حصل بالفعل على رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لكننا سنتحدث هذه المرة عن الحمدان، اللاعب المفاجأة..

قرار مشاركة الحمدان الليلة ليس عن قناعة تامة من المدير الفني للفريق رامون دياز، إنما هو قرار اضطراري نظرًا لإصابة اللاعب صالح الشهري في المباراة الماضية، بجانب إصابة أوديون إيجالو من قبله، فلا خيار آخر أمام دياز سوى الاعتماد على صاحب الـ22 عامًا.

دياز دفع بالحمدان في مركزه الأساسي والمفضل وهو الجناح الأيمن، ليبدع بشكل كبير، فماذا قدم في المباراة؟

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صاحب الـ22 عامًا سجل هدف فريقه الأول في المباراة، رغم أن الأهداف المتوقعة منه وفقًا للفرص التي أتيحت له لم تتخط نسبتها الـ0.35، أي أنه نجح في التسجيل من نصف فرصة.

وصنع الحمدان الهدف الثاني لفريقه باللقاء، بجانب أنه خلق فرصتين لزملائه، لكن لم يحسنوا استغلالهما.

من ناحية التسديدات، سدد عبد الله 4، منها اثنتين بين القوائم الثلاث، ووصلت نسبة دقة تمريراته إلى 83.7%.

بالنسبة للمراوغات، فخاض الحمدان ثلاث بنسبة نجاح 100%، أما المواجهات الثنائية فنجح في 7 من أصل 15.

لأن الفرصة لا تأتي مرتين، ولأن الحمدان يعلم تمامًا أن دياز لجأ له الليلة في ظل النقص العددي ليس أكثر، فقد أحسن استغلال الفرصة، ومنح درسًا لكافة البدلاء في كيفية الحضور في الموعد دون التحجج بالابتعاد عن المباريات وحساسيتها.

المستوى الذي ظهر به الحمدان الليلة من المتوقع أن يرتفع في المباريات المقبلة، مع استمرارية مشاركته والحصول على حساسية المباريات، حال منحه دياز الفرصة، وإن كان الأمر صعبًا مع عودة إيجالو من الإصابة.

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