"مناهض للفاشية والعنصرية".. لامين يامال يشعل ضجة سياسية في إسبانيا!

تصريحات مثيرة عن نجم برشلونة..

أصبح لامين يامال نجم برشلونة الشاب ومنتخب إسبانيا رمزًا كبيرًا في الوسط السياسي الإسباني، عقب أدائه المميز في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وساهم يامال بشكل كبير في تتويج إسبانيا بلقب اليورو بعد الفوز على إنجلترا في المباراة النهائية (2-1)، قبل أن يحصد صاحب الـ17 عامًا جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

وقالت إيرين مونتيرو، الوزيرة السابقة عن حزب بوديموس، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "لامين يامال: فخر مناهض للفاشية، فخر مناهض للعنصرية".

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من جهتها، قالت يولاندا دياز، نائبة رئيس الوزراء: "فخر لامين، الذي يحتفل بهدفه برقم 304، الرمز البريدي لحيه روكافوندا في ماتارو، والذي أطلق عليه اليمين المتطرف اسم (مكب ثقافي)".

وعلقت كايتانا ألفاريز، المتحدثة باسم حزب الشعب هي الأخرى على توهج النجم الكتالوني، ولكن بكلمات مقتضبة واضحة: "لامين يامال. تحيا إسبانيا".

وحقق صاحب الـ17 عامًا العديد من الأرقام القياسية في البطولة، حيث بات أصغر لاعب يشارك أساسيًا ويصنع ويسجل في تاريخ اليورو، كما أصبح أول لاعب يصنع +4 أهداف لإسبانيا في أي بطولة كبرى طوال تاريخها.