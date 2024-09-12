لامين يامال: ميسي منحني جزءًا من موهبته .. وما فعله برشلونة يؤلمهم في مدريد!

النجم الصاعد يكشف حديثه مع ملك إسبانيا

أعرب النجم الإسباني الواعد لامين يامال، لاعب برشلونة، عن سعادته بترشيحه ضمن القائمة النهائية للفوز بالكرة الذهبية، مستبعدًا فرصه في المنافسة على اللقب.

وقال لامين يامال في مقابلة مع برنامج "إل هورميجويرو"، إنه سعيد بالبداية القوية للفريق في الدوري الإسباني وتحقيق العلامة الكاملة في الجولات الأربع الأولى والتقدم على الغريم التقليدي ريال مدريد بفارق 4 نقاط.

وأضاف: "كوننا مُتصدرين للدوري، ذلك الأمر يؤلمهم في مدريد، لكن أتوقع أن الناس في مدريد يقدرونني بسبب ما قدمته للمنتخب الوطني".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واسترجع يامال ذكرياته في بطولة اليورو، قائلًا: "كان هناك الكثير من النشوة ثم الحزن بسبب اضطراري للدراسة أثناء البطولة، في الليل كان الجميع يلعبون التنس وكان علي أن أغادر مبكرًا للدراسة، لكن نجحت. في العودة الملك سألني عن عُمري، أخبرته أنني أبلغ 16 عامًا، فبدأ الجميع بالضحك".

وواصل: "‏الصورة الشهيرة مع ميسي؟ أعتقد أنه أعطاني بعضًا من موهبته. لا يزال لدي الكثير لأقدمه، وبالطبع المقارنة مع اللاعب الأفضل في التاريخ تعجبني، لكني أريد أن أكون أنا والوصول إلى ما حققه ليو مستحيل".

وتطرق النجم ذو الأصول المغربية للحديث عن صديقه نيكو ويليامز، قائلًا: "أنا ونيكو نُحب نفس الأشياء، نفس الموسيقى، نرقص على رقصات التيك توك.. أريد اللعب معه كل أسبوع لكنه للأسف في بيلباو".

وختم: "لا أريد مغادرة برشلونة أبدًا، أريد أن أكون أسطورة هنا، أعلن أن قيمتي السوقية أصبحت 120 ميون يورو، لكني لا أريد أن يدفعها أحد بل أريد أن أكون أسطورة في برشلونة".