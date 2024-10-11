فيديو | لامين يامال وموهبة عربية .. قائمة محظوظة يختارها ميسي لارتداء حذائه الجديد

قائمة مميزة من النجوم الشباب

خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الحالي، من أجل اختيار النجوم الشباب الذين يستعدون لارتداء الحذاء الجديد الذي يحمل اسمه.

ميسي ظهر في مقطع فيديو دعائي عبر شركة "أديداس" للملابس الرياضية، للإعلان عن إطلاق الحذاء الجديد الخاص به تحت اسم "Messi Triunfo Estelar" وهو إصدار جديد أنتجته الشركة الألمانية.

وقام صاحب الـ37 سنة بالإعلان عن الأسماء الشابة التي ستظهر هذا الموسم بالحذاء، من خلال مجموعة مكونة من 10 لاعبين، وجاء على رأسها لامين يامال نجم برشلونة، والذي يعتبره الكثيرون الخليفة الأنسب للأسطورة الأرجنتينية في النادي الكتالوني.

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وشملت القائمة كذلك تواجد كل من الإنجليزي جويل ندالا لاعب آيندهوفن الهولندي، كينان يلديز لاعب يوفنتوس، كلاوديو إتشيفيري نجم ريفر بليت الأرجنتيني، واللاعبة الأمريكية الشابة جايدين شاو التي تمثل فريق سان دييجو الواقع بولاية كاليفورنيا.

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النرويجي أنطونيو نوسا ظهر اسمه كذلك، باعتباره أحد أبرز المواهب الشابة في الدوري الألماني من خلال تألقه مع لايبزيج، وزميله أسان كويدراوجو، وكذلك فيكي لوبيز لاعبة برشلونة والمغربي إلياس بن صغير لاعب موناكو الفرنسي.

وأخيرًا وقع اختيار ميسي على كافان سوليفان، الموهبة الشابة في نادي فيلادلفيا الأمريكي، حيث يبلغ عمره 15 سنة فقط، ومع ذلك خاض 3 مباريات في الدوري الأمريكي للمحترفين هذا الموسم.