بسبب عمر يامال.. تشديد العقوبة على المهتمين بالعنصرية في الكلاسيكو!

عقوبات رادعة لجماهير ريال مدريد!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تشديد العقوبة على الأشخاص الذين تم اتهامهم بالهتافات العنصرية في حق النجم الإسباني لامين يامال وزميله أنسو فاتي لاعبا برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ريليفو"، والذي أكد أن تشديد العقوبة جاء لأن نجم برشلونة قاصرًا، حيث تم زيادة الغرامة على المتهمين من 4 ألاف يورو إلى خمسة.

بالإضافة إلى ذلك تم منع الأشخاص الذين قاموا بالهتاف ضد يامال وفاتي من دخول أي ملعب رياضي لمدة 12 شهرًا، ويبلغ عدد المتهمين الإجمالي سبعة.

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وكانت جماهير ريال مدريد قد هتفت هتافات عدائية ضد ثنائي برشلونة في الكلاسيكو الذي جمع الفريقين قبل أسابيع قليلة على ملعب سانتياجو برنابيو.

جدير بالذكر أن تلك المباراة كانت قد انتهت بفوز برشلونة بأربعة أهداف نظيفة، ونجح فيها يامال أحد ضحايا الهتافات في هز شباك الملكي بالهدف الثالث بالتحديد.