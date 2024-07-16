لامين يامال جديد.. نجل بطل ليلة لوسيل بين ذراعي ليونيل ميسي!

موهبة جديدة ينتظر ظهورها للنور؟

على طريقة الصورة الأشهر ربما في 2024 والتي ظهرت للنور مؤخرًا وتظهر تحميم ليونيل ميسي لنجم إسبانيا وبرشلونة الحالي لامين يامال قبل سنوات عديدة، أتت صورة أخرى قد تصنع الحدث بعد 20 عامًا!.

هذه الصورة هي لنجل جونزالو مونتييل ظهير أيمن منتخب الأرجنتين، المعروف بحسمه لركلات الترجيح الحاسمة في نهائيات منتخب بلاده وأبرزها نهائي مونديال قطر 2022.

نجل مونتييل حديث الولادة ظهرت صور له وهو بين ذراعي ليونيل ميسي، أثناء الاحتفالات بتتويج الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا للمرة السادسة عشرة في تاريخ التانجو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"بركة ميسي" ينتظر مونتييل أن تحل على نجله، وربما يكون لها السبب في تقديم ظهير رائع للكرة الأرجنتينية، من يدري؟.